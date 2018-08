ANALYSE/Merrill Lynch: Deutsche Telekom hat gute Aussichten - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) befindet sich nach Einschätzung von Merrill Lynch in einer guten Ausgangslage. Analyst Frederic Boulan nennt eine ganze Reihe von Aspekten, die für den Kauf sprechen und stufte die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hoch. Er hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das Kursziel von 16,50 auf 17,20 Euro an, womit er rund 20 Prozent Potenzial sieht.

Seine Empfehlung begründet Boulan unter anderem mit der günstigen Bewertung des Rumpfgeschäfts der Telekom, also ohne T-Mobile US und die BT-Beteiligung. Das Bewertungsniveau liege nun wieder im Bereich des Dreijahrestiefs, das im März 2018 erreicht worden sei.

Der deutsche Heimatmarkt erscheine zudem mehr und mehr in gutem Licht, besonders im Mobilfunkbereich. Daraus resultiere geringere Wettbewerbsintensität, was die Aussichten für das Umsatzwachstum der Telekom im Mobilfunk verbessere.

Die Pläne des Konzerns zum Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland eröffneten zudem Perspektiven, da der Staat das Vorhaben mit moderater Regulierung unterstütze. Gleichzeitig sei das Risiko zu hoher Investitionen unter Kontrolle.

Zuversichtlich ist der Analyst auch für das US-Geschäft gestimmt. T-Mobile US bleibe der Wachstumstreiber des Konzerns - und das unabhängig davon, ob die Fusion mit Sprint zustande komme oder nicht. Bei einem Scheitern bleibe die Verschuldung geringer und eröffne die Möglichkeit von Aktienrückkäufen bei T-Mobile US oder der Deutschen Telekom. Verlaufe die Transaktion erfolgreich, verbesserten sich die Aussichten langfristig erheblich.

Gemäß der Einstufung "Buy" geht Merrill Lynch davon aus, dass die Aktie innerhalb von 12 Monaten eine Gesamtrendite aus Kursgewinn und Dividende von mindestens 10 Prozent abwerfen wird./mf/mis/jha/