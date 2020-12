ANALYSE: Morgan Stanley sieht wieder positive Treiber für Siemens Healthineers

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Siemens Healthineers um gleich zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Michael Jüngling bezeichnete die Aktie des Herstellers von Medizintechnik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als "Top Pick" für 2021 und erhöhte das Kursziel von 37 auf 46,40 Euro.

Das ehemals negative Votum habe seit Dezember 2019 lange Bestand gehabt und auf einer anspruchsvollen Bewertung und für 2020 womöglich zu ambitionierten Unternehmenszielen basiert. Mittlerweile sei die Bewertung der Aktie aber ansprechender.

Jüngling sieht einige positive Kurstreiber am Horizont. So signalisierten die jüngsten Aufragstrends eine bessere Entwicklung. Die Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian verspreche erhebliches Gewinnsteigerungsspotenzial. Und auch das Geschäft mit Antigen-Tests könnte 2021 einen wesentlich stärkeren Gewinnbeitrag leisten als erwartet.

Gemäß der Einstufung "Overweight" erwartet Morgan Stanley eine überdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Werten derselben Branche. Zugrunde gelegt wird ein Zeitraum von zwölf bis 18 Monaten./ajx/tih/jha/

Analysierendes Institut Morgan Stanley.

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 04:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben