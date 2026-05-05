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Analyse: Neutral-Bewertung für Zalando-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

06.05.26 14:19 Uhr
Zalando-Aktie im Rampenlicht: JP Morgan Chase & Co. gibt eine klare Ansage | finanzen.net

Zalando-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Georgina Johanan unterzogen.

Werte in diesem Artikel
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Zalando
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Auf den ersten Blick seien im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt worden, schrieb Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Etwas Zuversicht strahle der Online-Händler aus, was die kurzfristige Verbraucherstimmung angeht.

Aktieninformation im Fokus: Die Zalando-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14:03 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 20,70 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 54,59 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 2.799.525 Zalando-Aktien gehandelt. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2026 um 18,3 Prozent nach. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

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