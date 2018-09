ANALYSE: Nomura hält Tesla nicht mehr für empfehlenswert - Kritik an Elon Musk

Tesla 237,99 EUR -1,26% Charts

LONDON (dpa-AFX) - Mit Nomura-Analyst Romit Shah hat Tesla-Chef Elon Musk (Tesla) einen der bisher wohlwollendsten Beobachter seines Unternehmens vergrätzt. Er halte die Aktie des Elektroautobauers derzeit nicht mehr für ein gutes Investment, schrieb Shah in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er strich seine bisherige Kaufempfehlung und bewertet das Papier nun mit "Neutral". Das Kursziel kappte er von 400 auf 300 US-Dollar und liegt damit noch rund 7,5 Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau.

Als Grund für seine Neueinschätzung nannte der Experte das erratische Verhalten von Musk, welches sich vor allem in der gestiegenen Zahl von dessen Twitter-Mitteilungen niederschlage. Dazu kämen öffentliche Auftritte, in denen Musk etwa Anleger verspottet habe, die auf einen fallenden Tesla-Kurs gesetzt hätten, oder ein Wutausbruch bei einer Analystenkonferenz zu Geschäftszahlen.

Auch für den jüngsten Weggang etlicher Führungskräfte macht Shah den Konzernlenker mitverantwortlich. Sein Verhalten könnte die Marke Tesla nachhaltig beschädigen, so der Analyst. Da das Unternehmen eine bessere Führung brauche, werde er sich in der Aktie nicht positionieren, bevor klar werde, was sich im Management tue.

Seit Aufnahme der Beobachtung im Oktober sei er einer der größten Optimisten mit Blick auf die Tesla-Aktie gewesen, betonte Shah, der das Unternehmen weiter fundamental sehr positiv sieht. Diese Selbsteinschätzung deckt sich auch mit dem dpa-AFX-Analyser: Shahs altes Kursziel von 400 Dollar gehörte zu den höchsten im Markt - lediglich die Privatbank Berenberg liegt mit aktuell 500 Dollar noch ein gutes Stück darüber.

Gemäß der Einstufung "Neutral" geht Nomura davon aus, dass sich die Aktie in den nächsten 12 Monaten in etwa wie der Vergleichsindex entwickeln wird. In Europa ist der Vergleichsindex der Dow Jones Stoxx 600./gl/men

