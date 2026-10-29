Analyse: Outperform-Bewertung für Airbus SE-Aktie von Bernstein Research

Aktie im Blick

29.10.26 09:24 Uhr

Die detaillierte Analyse des Airbus SE-Papiers wurde von Bernstein Research-Analyst Douglas S. Harned durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Es sei zwar ein wenig aufregendes Jahresviertel für den Flugzeugbauer gewesen, aber keine wichtigen Nachrichten seien in diesem Fall gute Nachrichten, schrieb Douglas Harned am Mittwoch. Zudem hob er hervor, dass die starken Ziele für die zivile Luftfahrtsparte bestätigt worden seien. Herausforderungen sieht der Analyst allerdings im vierten Quartal und dem kommenden Jahr.

Aktienanalyse online: Die Airbus SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Airbus SE legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 197,94 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 21,25 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.113 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 1,8 Prozent nach oben. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.