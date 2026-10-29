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Aktie im Blick

Analyse: Outperform-Bewertung für Airbus SE-Aktie von Bernstein Research

Analyse: Outperform-Bewertung für Airbus SE-Aktie von Bernstein Research

Die detaillierte Analyse des Airbus SE-Papiers wurde von Bernstein Research-Analyst Douglas S. Harned durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195.00 EUR 1.00 EUR 0.52 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Es sei zwar ein wenig aufregendes Jahresviertel für den Flugzeugbauer gewesen, aber keine wichtigen Nachrichten seien in diesem Fall gute Nachrichten, schrieb Douglas Harned am Mittwoch. Zudem hob er hervor, dass die starken Ziele für die zivile Luftfahrtsparte bestätigt worden seien. Herausforderungen sieht der Analyst allerdings im vierten Quartal und dem kommenden Jahr.

Aktienanalyse online: Die Airbus SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Airbus SE legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 197,94 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 21,25 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.113 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 1,8 Prozent nach oben. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

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09:51 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:21 Airbus SE Outperform Bernstein Research
08:01 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08:01 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08:01 Airbus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.

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