Analyse: Outperform-Bewertung für RWE-Aktie von RBC Capital Markets

Investment-Tipp

29.07.26 11:07 Uhr

Die RWE-Aktie wurde von RBC Capital Markets genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Eckdaten zum ersten Halbjahr und einer Prognoseerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Energiekonzern habe stark abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe weiterhin signifikante Kurstreiber wie etwa die steigende Stromnachfrage.

Aktienanalyse online: Die RWE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:51 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 56,76 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 14,52 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 372.164 RWE-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die RWE-Aktie um 27,9 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:06 / EDT



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