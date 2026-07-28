Analyse: Outperform-Bewertung für RWE-Aktie von RBC Capital Markets
Die RWE-Aktie wurde von RBC Capital Markets genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Werte in diesem Artikel
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Eckdaten zum ersten Halbjahr und einer Prognoseerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Energiekonzern habe stark abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe weiterhin signifikante Kurstreiber wie etwa die steigende Stromnachfrage.
Aktienanalyse online: Die RWE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 10:51 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 56,76 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 14,52 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 372.164 RWE-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die RWE-Aktie um 27,9 Prozent nach oben.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:06 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Aktuelle RWE Aktie News
RWE Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:06
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|21.07.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|RWE Buy
|UBS AG