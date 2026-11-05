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Siemens Healthineers-Analyse im Fokus

Analyse: Outperform-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von RBC Capital Markets

Analyse: Outperform-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von RBC Capital Markets

Die Siemens Healthineers-Aktie wurde von RBC Capital Markets genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
44.26 EUR -0.41 EUR -0.92 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Umsatz sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) habe jedoch die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Natalia Webster in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Healthineers-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 13:57 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 44,22 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 8,55 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 1.083.005 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 0,8 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:20 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

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Datum Rating Analyst
14:11 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
13:56 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
13:21 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:06 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:16 Siemens Healthineers Neutral UBS AG

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