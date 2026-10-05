Analyse: Overweight-Bewertung für Continental-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Rating im Fokus

05.10.26 13:13 Uhr

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose M Asumendi hat eine umfassende Analyse des Continental-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die Aktien der europäischen Reifenhersteller seien seit Jahresbeginn im Vergleich zu denen der Autobauer ein "sicherer Hafen" für die Anleger gewesen, schrieb Jose M Asumendi in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick auf die Quartalszahlen. Außer bei den stagnierenden Conti-Titeln stünden prozentual zweistellige Kursgewinne zu Buche. Trotz relativ schwacher Endmärkte hätten starke Produkt-Portfolios und die Preissetzungsmacht die gestiegenen Rohmaterialkosten kompensiert. Wegen der weiter guten Vorhersehbarkeit der Barmittelentwicklung blieben die Reifenhersteller einer seiner bevorzugten Sektoren in der Autobranche, so Asumendi weiter. Bei Conti erwartet er eine Marge am oberen Ende der Unternehmenszielspanne. Der Fokus liege zudem auf der Trennung von Contitech und einer möglichen Ausblickserhöhung.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 12:57 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 69,52 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 12,20 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 152.321 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das Continental-Papier um 6,8 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 20:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / BST





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