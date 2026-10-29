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Analyse: Overweight-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Analyse: Overweight-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Alexia Dogani hat eine umfassende Analyse des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
58.34 EUR 0.32 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Positive Aussagen vom US-Konkurrenten Fedex zum internationalen Expressgeschäft ließen auch günstige Rückschlüsse auf die entsprechenden Aktivitäten des deutschen Logistikkonzerns zu, schrieb Alexia Dogani am Donnerstagmorgen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 12:42 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 58,46 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 11,19 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 240.104 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier um 30,5 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

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Datum Rating Analyst
12:56 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
20.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
19.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK

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