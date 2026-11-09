Analyse: Overweight-Bewertung für Fresenius SE-Aktie von Barclays Capital

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09.11.26 13:58 Uhr

Das Fresenius SE-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Barclays Capital-Analyst Hassan Al-Wakeel unterzogen.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 57,50 auf 58,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel attestierte den Bad Homburgern am Sonntag ein weiteres Quartal mit starker Umsetzung. Vor allem das Biopharma-Geschäft bleibe ein Wachstumstreiber.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Fresenius SE legte um 13:40 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 52,82 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 10,75 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 322.746 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte die Aktie um 7,8 Prozent nach oben.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 16:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 04:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.