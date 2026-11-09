DAX 26.099 +1,1%ESt50 6.251 +1,3%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,79 -2,1%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.740 -0,5%Euro 1,1198 +0,5%Öl 94,5 -3,9%Gold 4.126 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Rating im Fokus

Analyse: Overweight-Bewertung für Fresenius SE-Aktie von Barclays Capital

Analyse: Overweight-Bewertung für Fresenius SE-Aktie von Barclays Capital

Das Fresenius SE-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Barclays Capital-Analyst Hassan Al-Wakeel unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
52.96 EUR 1.12 EUR 2.16 %
Charts | News | Analysen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 57,50 auf 58,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel attestierte den Bad Homburgern am Sonntag ein weiteres Quartal mit starker Umsetzung. Vor allem das Biopharma-Geschäft bleibe ein Wachstumstreiber.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Fresenius SE legte um 13:40 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 52,82 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 10,75 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 322.746 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte die Aktie um 7,8 Prozent nach oben.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 16:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 04:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Aktuelle Fresenius Aktie News

Werbung

Fresenius Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13:56 Fresenius SECo Overweight Barclays Capital
13:16 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.