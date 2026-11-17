Overweight-Einstufung

Barclays Capital hat eine umfassende Prüfung der Fresenius SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 58,50 auf 65,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Deal mit WuXi Biologics sei bahnbrechend für die Bad Homburger, denn er positioniere sie neben Sandoz als langfristige Biosimilar-Champions, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montag. In seinem Basisszenario sehe er damit für 2035 ein zusätzliches Umsatzpotenzial von 2,5 Milliarden Euro. Der steigende Ergebnisbeitrag dieses profitablen Geschäftsfelds sei in der Bewertung noch nicht berücksichtigt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich um 13:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 53,89 EUR an der Tafel. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 20,62 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 125.867 Fresenius SE-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 10,0 Prozent zu Buche.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.