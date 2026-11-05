Analyse: Overweight-Bewertung für Scout24-Aktie von Barclays Capital

Experten-Analyse

05.11.26 14:22 Uhr

Barclays Capital-Analyst Andrew Ross hat eine ausführliche Untersuchung des Scout24-Papiers durchgeführt.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 103 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross sieht auch nach der verdienten Neubewertung noch Luft nach oben, wie er Mittwoch nach dem Quartalsbericht schrieb. Er mag die Anlagestory des Immobilienportal-Betreibers in puncto Umsatzwachstum, Margensteigerung und Aktienrückkäufen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Scout24-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 92,70 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 18,66 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 97.198 Stück. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 10,2 Prozent zu. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Scout24 am 25.02.2027 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.