Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Barclays Capital

Aktie unter die Lupe

06.11.26 13:28 Uhr

Hier sind die Erkenntnisse von Barclays Capital-Analyst Hassan Al-Wakeel, der das Siemens Healthineers-Papier näher betrachtet hat.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 47,50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel ist sehr optimistisch für 2027, wie er am Donnerstag schrieb. Er rechnet mit einem starken Produktzyklus.

Aktienanalyse online: Die Siemens Healthineers-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:12 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 43,72 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 16,65 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 526.410 Stück gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 0,3 Prozent zu Buche.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.