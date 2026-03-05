DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -2,2%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.637 -0,7%Euro1,1613 ±0,0%Öl84,51 +0,2%Gold5.123 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schließt tiefrot -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA im Fokus
Top News
Deutsche Pfandbriefbank: Stirb langsam Deutsche Pfandbriefbank: Stirb langsam
Delivery Hero-Aktie: Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen im Blick Delivery Hero-Aktie: Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Analyse: Preise in Gastronomie minimal gesunken

06.03.26 06:20 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie sind einer großen Datenerhebung zufolge die Preise leicht gesunken. Der vom Datenspezialisten Meoton ermittelte Preisindex für Speisen lag Mitte Februar bei 99,6 im Vergleich zu 100 im Dezember. "Auch bei Getränken, für die weiterhin 19 Prozent Mehrwertsteuer gelten, sanken die Preise - auf einen Indexwert von 99,1 gegenüber 100 im Dezember", hieß es von Meoton.

Wer­bung

Meoton erhebt KI-gestützt Daten zur Gastronomie. Für die Analyse wurden mehr als 200.000 Preise von mehr als 30.000 Betrieben in Deutschland ausgewertet. Verglichen wurden online veröffentlichte Speise- und Getränkekarten von Mitte Dezember 2025, Mitte Januar 2026 und Mitte Februar 2026.

Analyst weist auf gestiegene Kosten hin

"Die Mehrwertsteuersenkung wirkt - aber nicht als Preissenkung, sondern als Bremse gegen Preiserhöhungen", sagt Meoton-Mitgründer Christian Haese zu den Zahlen. Ohne die steuerliche Entlastung wären die Preise in der Gastronomie heute vermutlich deutlich höher, vermutet Haese. Mitte Januar hatte Meoton noch weitgehend stabile Preise im Vergleich zu Dezember gemessen.

Dem Unternehmen zufolge entspräche eine vollständige Weitergabe der Steuersenkung auf Speisen rechnerisch einer Preisreduktion von fast 10 Prozent. Der tatsächliche Rückgang von 0,4 Prozent deute darauf hin, dass der größte Teil der Entlastung dazu dient, die gestiegenen Betriebskosten aufzufangen.

Wer­bung

Gesetzlicher Mindestlohn stieg auf 13,90 Euro

Parallel zur Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants stieg der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland von 12,82 Euro auf 13,90 Euro. In der Gastronomie werden viele Menschen mit dem Mindestlohn bezahlt, vor allem die vielen Minijobber in der Branche. Entsprechend sind die Personalkosten für viele Gastronomen gestiegen. Anfang 2027 steigt der Mindestlohn auf 14,60 Euro.

Die Entwicklung der Preise entspricht den Erwartungen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, der sich jahrelang vehement für die Steuersenkung eingesetzt hatte. Auch viele Gastronomen hatten vor dem Jahreswechsel betont, dass ein Restaurantbesuch kaum günstiger werden würde. Die Steuersenkung werde vielerorts genutzt, um die gestiegenen Kosten zumindest teilweise auszugleichen./nif/DP/stk