Aktieneinstufung

Die detaillierte Analyse des Heidelberg Materials-Papiers wurde von RBC Capital Markets-Analyst Anthony Codling durchgeführt.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 221 auf 217 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Anthony Codling kappte seine Prognosen für 2026 am Montag etwas aufgrund aktueller Währungsparameter und leicht gesunkener Wachstumserwartungen. Seine Ebit-Prognose liege aber noch im Rahmen der Zielspanne, betonte der Experte in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Juli.

Aktieninformation im Fokus: Die Heidelberg Materials-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 14:36 Uhr verlor das Papier 6,8 Prozent auf 171,85 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 26,27 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 294.919 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 21,4 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:58 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.