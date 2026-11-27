Outperform-Einstufung

Die Rheinmetall-Aktie wurde von RBC Capital Markets genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich reduzierter Mittelfristziele im Rahmen des Kapitalmarkttages mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Outperform" belassen. Die erwartungsgemäße Korrektur des Ausblicks auf 2030 sei unterstützend und ein Balanceakt zwischen der Festlegung realisierbarer Ziele sowie einer nach wie vor überzeugenden Wachstumsstory, schrieb Colin Moody am Freitag. Ebenfalls positiv zu werten sei die Fokussierung auf ein breiteres Portfolio und die zunehmende Diskussion über die Steigerung der Aktionärsrenditen. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei attraktiv.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Rheinmetall konnte um 11:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 793,80 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 63,77 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 186.358 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 48,6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 04:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 04:53 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.