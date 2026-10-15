Analyse: RBC Capital Markets vergibt Outperform an Airbus SE-Aktie

Aktienbewertung

15.10.26 09:39 Uhr

RBC Capital Markets-Analyst Ken Herbert hat eine umfassende Analyse des Airbus SE-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus von 250 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Airbus und Boeing dürften ihre Flugzeug-Auslieferungsziele für 2027 erreichen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Jüngste Produktionsprobleme und etwas geringere Auslieferungen seit Jahresbeginn hätten jedoch den Druck mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2026 erhöht.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 191,26 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 25,48 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.531 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 1,7 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT



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