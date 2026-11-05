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Investment-Tipp

Analyse: RBC Capital Markets vergibt Outperform an Heidelberg Materials-Aktie

Analyse: RBC Capital Markets vergibt Outperform an Heidelberg Materials-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von RBC Capital Markets-Analyst Anthony Codling, der das Heidelberg Materials-Papier näher betrachtet hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
177.30 EUR 6.35 EUR 3.71 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 211 auf 217 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des Baustoffkonzerns habe seine Vermutung anlässlich der Hochstufung der Aktie im Oktober bestätigt - die Fundamentaldaten seien solider, als es der Aktienkurs impliziere, schrieb Anthony Codling am Donnerstag im Nachklang der Quartalszahlen.

Aktienauswertung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:48 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 177,75 EUR nach oben. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 22,08 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 275.453 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 18,7 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:58 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:58 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:06 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:01 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
13:11 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
09:31 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:11 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.

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