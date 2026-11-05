Analyse: RBC Capital Markets vergibt Outperform an Heidelberg Materials-Aktie

Investment-Tipp

05.11.26 14:04 Uhr

Hier sind die Erkenntnisse von RBC Capital Markets-Analyst Anthony Codling, der das Heidelberg Materials-Papier näher betrachtet hat.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 211 auf 217 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des Baustoffkonzerns habe seine Vermutung anlässlich der Hochstufung der Aktie im Oktober bestätigt - die Fundamentaldaten seien solider, als es der Aktienkurs impliziere, schrieb Anthony Codling am Donnerstag im Nachklang der Quartalszahlen.

Aktienauswertung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:48 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 177,75 EUR nach oben. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 22,08 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 275.453 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 18,7 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:58 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:58 / EST



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