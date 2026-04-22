Aktuelle Analyse im Blick

RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen hat eine umfassende Analyse des Allianz-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die kanadische Bank RBC hat Allianz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Vor den Mitte Mai anstehenden Zahlen zum ersten Jahresviertel habe er seine Quartalsschätzungen für den Versicherer aktualisiert, schrieb Ben Cohen in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Damit berücksichtige er erwartete Gewinne aus einem im Vorjahr angekündigten Gemeinschaftsunternehmen in Indien.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Allianz-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:18 Uhr um 0,8 Prozent auf 386,80 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 3,41 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 186.215 Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 0,9 Prozent nach unten. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Allianz am 13.05.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.