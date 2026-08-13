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Experten-Einschätzung

Analyse: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform an BMW-Aktie

Analyse: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform an BMW-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der BMW-Aktie durch RBC Capital Markets.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
58.88 EUR -0.04 EUR -0.07 %
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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 62 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan passte seine Bewertungsmodelle für die deutschen Autobauer an die jüngsten Quartalszahlen, seine Gespräche mit den Management-Teams sowie aktuelle Investoren-Rückmeldungen an. Generell bleibt er für die EU-Automobilhersteller vorsichtig, wie er am Donnerstag schrieb. Als Belastungsfaktoren nannte er den abgeschwächten chinesischen Absatzmarkt und den zunehmenden Wettbewerb in Europa.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:27 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 58,96 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 1,76 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 116.164 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 33,0 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com

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10:41 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
03.08.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
31.07.26 BMW Outperform Bernstein Research