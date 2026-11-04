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Analyse: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform an BMW-Aktie

Analyse: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform an BMW-Aktie

RBC Capital Markets-Analyst Tom Narayan hat eine umfassende Analyse des BMW-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
59.28 EUR 2.48 EUR 4.37 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach einer Gewinnwarnung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Geschäft des Automobilherstellers auf dem chinesischen Absatzmarkt sei im dritten Quartal auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BMW-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:42 Uhr 1,5 Prozent auf 58,66 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 1,13 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 598.304 Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 33,4 Prozent nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:38 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:38 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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09:16 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
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