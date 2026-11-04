Analyse: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform an BMW-Aktie

Aktuelle Analyse im Blick

04.11.26 13:58 Uhr

RBC Capital Markets-Analyst Tom Narayan hat eine umfassende Analyse des BMW-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach einer Gewinnwarnung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Geschäft des Automobilherstellers auf dem chinesischen Absatzmarkt sei im dritten Quartal auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BMW-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:42 Uhr 1,5 Prozent auf 58,66 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 1,13 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 598.304 Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 33,4 Prozent nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:38 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:38 / EST



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