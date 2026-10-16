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Analyse

Sanofi-Aktie tiefer: RBC senkt Kursziel vor Quartalszahlen

Sanofi-Aktie tiefer: RBC senkt Kursziel vor Quartalszahlen

Die Erwartungen an den Pharmakonzern stehen vor den nächsten Quartalszahlen auf dem Prüfstand. Eine aktuelle Analystenstudie rückt dabei die Aussichten für Umsatz und Gewinn in den Fokus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sanofi S.A.
71.75 EUR -0.52 EUR -0.72 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sanofi vor Zahlen für das dritte Quartal von 80 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf „Sector Perform“ belassen. Die Stärke des Medikaments Dupixent dürfte nicht ausreichen, um den Gegenwind in anderen Bereichen aufzufangen, schrieb Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsatz- und Gewinnerwartungen des Marktes dürften daher etwas zu hoch sein.

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Sanofi-Aktie gibt nach

Die Sanofi-Aktie verliert in Paris zeitweise 0,79 Prozent auf 71,59 Euro./mis/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:45 / EDT

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Datum Rating Analyst
08:41 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Sanofi Neutral UBS AG
07.10.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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