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Experten-Analyse

Analyse: Sector Perform-Bewertung für Commerzbank-Aktie von RBC Capital Markets

Analyse: Sector Perform-Bewertung für Commerzbank-Aktie von RBC Capital Markets

RBC Capital Markets-Analyst Anke Reingen hat eine umfassende Analyse des Commerzbank-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
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RBC hat das Kursziel für die Commerzbank-Aktie von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen aktualisierte in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal ihre Schätzungen. Auch wenn sich die Vorteile des gestiegenen Zinsniveaus großteils erst nach dem dritten Quartal bemerkbar machen würden, führe die Berücksichtigung höherer Zinsen zu ihrem neuen Kursziel. Mit Blick auf den anstehenden Bericht geht die Analystin davon aus, dass der Schwerpunkt auf der Commerzbank als eigenständiges Finanzinstitut liegen werde. Allerdings dürften auch die Auswirkungen etwaiger Initiativen der Unicredit zur Sprache kommen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Commerzbank-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Commerzbank-Aktie konnte um 13:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 38,82 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 5,62 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 396.896 Commerzbank-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 10,8 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 06:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 06:12 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:01 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
08.09.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG

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