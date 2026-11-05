Analyse: Sector Perform-Bewertung für Commerzbank-Aktie von RBC Capital Markets
RBC Capital Markets-Analyst Anke Reingen hat eine umfassende Analyse des Commerzbank-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Werte in diesem Artikel
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Geschäftstrends im dritten Quartal seien enttäuschend, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem monierte sie das gesenkte Jahresziel für den Zinsüberschuss.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Commerzbank-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Das Papier von Commerzbank befand sich um 10:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 38,95 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 5,26 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. 2.123.587 Commerzbank-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 11,2 Prozent zu Buche. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Commerzbank am 05.11.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:14 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com