Analyse: Sector Perform-Bewertung für Commerzbank-Aktie von RBC Capital Markets

Aktie unter der Lupe

05.11.26 11:07 Uhr

RBC Capital Markets-Analyst Anke Reingen hat eine umfassende Analyse des Commerzbank-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Geschäftstrends im dritten Quartal seien enttäuschend, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem monierte sie das gesenkte Jahresziel für den Zinsüberschuss.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Commerzbank-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Commerzbank befand sich um 10:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 38,95 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 5,26 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. 2.123.587 Commerzbank-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 11,2 Prozent zu Buche. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Commerzbank am 05.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:14 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:14 / EST



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