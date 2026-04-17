Experten-Einschätzung

Barclays Capital-Analyst Grace Dargan hat eine umfassende Analyse des Deutsche Börse-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Grace Dargan rechnet für die Eschborner wie auch die Euronext mit starken Quartalsberichten, wie sie am Montag in ihrem Ausblick schrieb. Die Markterwartungen an das Gesamtjahr hätten Luft nach oben.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Börse-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 262,70 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 18,01 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 22.909 Deutsche Börse-Aktien gehandelt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 17,4 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 03:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.