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Papier unter der Lupe

Analyse: So bewertet Barclays Capital die Deutsche Telekom-Aktie

Analyse: So bewertet Barclays Capital die Deutsche Telekom-Aktie

Das Deutsche Telekom-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Barclays Capital-Analyst Mathieu Robilliard unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
25.95 EUR -0.04 EUR -0.15 %
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bonner hätten wieder einmal starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Mathieu Robilliard am Dienstagnachmittag. Die Anlegerstimmung bleibe aber negativ, geprägt von den Konkurrenzrisiken für T-Mobile US durch Satellitenkommunikation.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 12:35 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 26,01 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 26,87 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 1.454.726 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 2,9 Prozent nach unten. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Deutsche Telekom am 25.02.2027 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12:51 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
05.11.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK

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