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Aktie unter die Lupe

Analyse: So bewertet Bernstein Research die adidas-Aktie

11.05.26 14:49 Uhr
Die Wahrheit über adidas: Bernstein Research bewertet die Aktie mit Outperform | finanzen.net

Die adidas-Aktie wurde von Bernstein Research einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
142,15 EUR -5,30 EUR -3,59%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach April-Absatzzahlen des chinesischen Großhändlers Pou Sheng auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die Nachfrage nach Sportartikeln von Adidas und Nike in China bleibe verhalten, resümierte Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Handels- und Zollbedingungen seien immer noch volatil und der Nahost-Konflikt könne zu weiteren Belastungen führen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:33 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 143,40 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 70,85 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 179.523 adidas-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 13,6 Prozent nach. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte adidas am 30.07.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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