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Analyse: So bewertet Bernstein Research die adidas-Aktie

Analyse: So bewertet Bernstein Research die adidas-Aktie

Die adidas-Aktie wurde von Bernstein Research einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
176.05 EUR 0.15 EUR 0.09 %
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Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Ein Analystenteam um Alexia Howard bewertete am Freitag die jüngste Anleger-Rotation nach den US-Zwischenwahlen aus Sicht des zuletzt begehrteren Konsumgütersektors. Maßgeblich dafür sei wohl der vorübergehende Rückzug der Anleger aus dem Technologiesektor gewesen, aber es gebe auch branchenspezifische Komponenten, die für eine bessere fundamentale Lage sprächen. Die Experten des US-Analysehauses raten eher zu Aktien aus dem Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter, die günstig blieben. Basiskonsumgüter-Werte schätzen sie neutral ein.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 14:36 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 177,40 EUR nach oben. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 38,11 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 119.226 adidas-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 6,9 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte adidas am 03.03.2027 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:12 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:51 adidas Outperform Bernstein Research
10.11.26 adidas Outperform Bernstein Research
03.11.26 adidas Overweight Barclays Capital
03.11.26 adidas Sell UBS AG
30.10.26 adidas Buy Deutsche Bank AG

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