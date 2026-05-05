Analyse: So bewertet Bernstein Research die Daimler Truck-Aktie
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Daimler Truck-Aktie durch Bernstein Research.
Werte in diesem Artikel
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besser als gedacht wirkten aber die Auftragsentwicklung und der Ausblick auf das zweite Quartal.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 13:51 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 43,81 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 20,11 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 870.821 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 17,4 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 06.05.2026 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Daimler Truck News
Bildquellen: Daimler Truck AG