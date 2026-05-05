Experten-Analyse

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Daimler Truck-Aktie durch Bernstein Research.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besser als gedacht wirkten aber die Auftragsentwicklung und der Ausblick auf das zweite Quartal.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:51 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 43,81 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 20,11 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 870.821 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 17,4 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 06.05.2026 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:06 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.