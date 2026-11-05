Analyse: So bewertet Bernstein Research die Deutsche Telekom-Aktie

Aktie unter der Lupe

05.11.26 13:58 Uhr

Deutsche Telekom-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Ulrich Rathe genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,10 Euro belassen. Der Umsatz ohne die US-Tochter T-Mobile US habe die Konsensschätzung um 3 Prozent übertroffen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch das operative Ergebnis (Ebitdaal) ohne T-Mobile US sei etwas besser als erwartet ausgefallen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:42 Uhr fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 26,14 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 7,50 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.837.104 Deutsche Telekom-Aktien. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 2,4 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.