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Analyse: So bewertet Bernstein Research die Deutsche Telekom-Aktie

Analyse: So bewertet Bernstein Research die Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Ulrich Rathe genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,10 Euro belassen. Der Umsatz ohne die US-Tochter T-Mobile US habe die Konsensschätzung um 3 Prozent übertroffen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch das operative Ergebnis (Ebitdaal) ohne T-Mobile US sei etwas besser als erwartet ausgefallen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:42 Uhr fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 26,14 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 7,50 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.837.104 Deutsche Telekom-Aktien. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 2,4 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com

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13:56 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
13:21 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
09:16 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
29.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.

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