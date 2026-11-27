Aktie unter der Lupe

Bernstein Research hat eine sorgfältige Analyse der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 49,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Frachtmärkte entwickelten sich auch in den geschäftigsten Monaten des Jahres positiv, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die Frachtraten blieben auf hohem Niveau und die Volumina legten trotz konjunkturellen Gegenwinds zu. Allerdings signalisierten das beschleunigte Flottenwachstum und die Normalisierung der Netzwerke zunehmenden Druck auf die Seefrachtraten.

Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:17 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 57,40 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 13,76 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 132.062 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 28,1 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2027 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 23:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.