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Aktie unter der Lupe

Analyse: So bewertet Bernstein Research die Symrise-Aktie

Analyse: So bewertet Bernstein Research die Symrise-Aktie

Bernstein Research hat eine sorgfältige Analyse der Symrise-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
94.62 EUR -5.58 EUR -5.57 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Symrise nach Quartalszahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum liege zwar über der offiziellen Konsensschätzung, doch die vorab gestiegenen Erwartungen könnte es trotz der ordentlichen Dynamik verfehlt haben, schrieb Victoria Nice am Mittwoch. Zudem seien die Preise entgegen dem erwarteten Anstieg zurückgegangen. Im Schlussquartal sehe Symrise höhere Vergleichswerte aus dem Vorjahr und die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) nun in der unteren Hälfte der bisherigen Jahreszielspanne. Die Konsensschätzung liege indes schon in diesem Bereich.

Aktienauswertung: Die Symrise-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:06 Uhr ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 9,7 Prozent auf 90,38 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,54 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 258.559 Symrise-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 33,4 Prozent nach oben. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4 2026 von Symrise wird von Experten am 10.03.2027 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:32 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

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Datum Rating Analyst
10:21 Symrise Market-Perform Bernstein Research
09:41 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:51 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
14.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research

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