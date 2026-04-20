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Aktienbewertung

Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Beiersdorf-Aktie

21.04.26 11:58 Uhr
Das musst du wissen: Deutsche Bank AG bewertet die Beiersdorf-Aktie mit Hold | finanzen.net

Deutsche Bank AG hat die Beiersdorf-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
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Deutsche Bank Research hat Beiersdorf nach Quartals-Umsatzzahlen des Konsumgüterkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die rückläufige Entwicklung habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Tom Sykes am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Aktie sei zwar günstig, doch Beiersdorf habe im Sektor eine der schwächsten organischen Wachstumsraten in einem nicht-rezessionären Umfeld geliefert.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Beiersdorf-Aktie musste um 11:42 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 75,44 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 39,18 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 358.128 Beiersdorf-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 19,5 Prozent ein. Beiersdorf dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 05.08.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:01 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

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