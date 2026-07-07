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Buy-Einstufung

Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Harishankar Ramamoorthy das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
55.28 EUR -1.14 EUR -2.02 %
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Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group nach vorläufigen Quartalszahlen von 56 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank einer starken Performance der Express-Sparte seien die Ergebniskennziffern des Logistikkonzerns deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 11:36 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 55,52 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 8,07 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 477.046 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 23,9 Prozent aufwärts. Am 05.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIF

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DatumRatingAnalyst
11:51 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG
11:16 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
10:21 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK
08:31 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
08:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research