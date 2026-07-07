Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Harishankar Ramamoorthy das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
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Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group nach vorläufigen Quartalszahlen von 56 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank einer starken Performance der Express-Sparte seien die Ergebniskennziffern des Logistikkonzerns deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 11:36 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 55,52 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 8,07 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 477.046 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 23,9 Prozent aufwärts. Am 05.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: AIF
Aktuelle DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News
DHL Group (ex Deutsche Post) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|11:16
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|10:21
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|08:31
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|08:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research