Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Infineon-Aktie

Aktie unter die Lupe

12.11.26 10:37 Uhr

Deutsche Bank AG hat die Infineon-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 85 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die größte positive Überraschung sei nicht einmal aus dem hochprofitablen KI-Bereich gekommen, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum guten Quartalsbericht. Es seien vielmehr die guten Aussichten für das Geschäft mit der Autobranche. Schaller lobte den insgesamt starken Ausblick. Er hob seine Prognosen und kappte das Kursziel lediglich aufgrund der zuletzt gesunkenen Branchenbewertung.

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Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:21 Uhr 1,7 Prozent auf 51,22 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 46,43 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 1.343.509 Stück. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 36,8 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Infineon am 03.02.2027 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET



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