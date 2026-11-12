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Aktie unter die Lupe

Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Infineon-Aktie

Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Infineon-Aktie

Deutsche Bank AG hat die Infineon-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
51.07 EUR -1.18 EUR -2.26 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 85 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die größte positive Überraschung sei nicht einmal aus dem hochprofitablen KI-Bereich gekommen, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum guten Quartalsbericht. Es seien vielmehr die guten Aussichten für das Geschäft mit der Autobranche. Schaller lobte den insgesamt starken Ausblick. Er hob seine Prognosen und kappte das Kursziel lediglich aufgrund der zuletzt gesunkenen Branchenbewertung.

Aktieninformation im Fokus: Die Infineon-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:21 Uhr 1,7 Prozent auf 51,22 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 46,43 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 1.343.509 Stück. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 36,8 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Infineon am 03.02.2027 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Infineon

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Datum Rating Analyst
10:36 Infineon Buy Deutsche Bank AG
11.11.26 Infineon Neutral UBS AG
11.11.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.26 Infineon Outperform Bernstein Research
11.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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