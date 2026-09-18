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Experten-Analyse

Analyse: So bewertet DZ BANK die Allianz-Aktie

Analyse: So bewertet DZ BANK die Allianz-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Allianz-Aktie durch DZ BANK.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
444.60 EUR -5.60 EUR -1.24 %
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Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Allianz von 486 auf 495 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Münchner böten die "attraktive Kombination von hohen Ausschüttungen und Gewinnwachstum", schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Er hob seine Gewinnschätzungen nach dem guten zweiten Quartal.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Allianz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:26 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 444,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 336.747 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 19,0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12:41 Allianz Kaufen DZ BANK
04.09.26 Allianz Underweight Barclays Capital
17.08.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Allianz Buy Goldman Sachs Group Inc.

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