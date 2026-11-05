Analyse: So bewertet DZ BANK die Bayer-Aktie

Aktienempfehlung

05.11.26 16:28 Uhr

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Bayer-Aktie durch DZ BANK.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 60 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler erwähnte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine operative Stabilisierung, den Schuldenabbau und Fortschritte bei US-Rechtsrisiken. Prozesssiege stärkten die Rechtsposition, doch nach der Anhörung im September stehe die Zustimmung zu einem Glyphosat-Gruppenvergleich noch aus. Sein Modell spiegele nun eine verbesserte Ertragsperspektive wider.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 56,30 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.331.751 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Bayer-Aktie um 52,6 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.