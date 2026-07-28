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Kaufen-Einstufung

Analyse: So bewertet DZ BANK die Deutsche Bank-Aktie

Analyse: So bewertet DZ BANK die Deutsche Bank-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem DZ BANK-Analyst Philipp Dr. Häßler das Deutsche Bank-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31.58 EUR 0.53 EUR 1.71 %
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Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank nach Quartalszahlen von 33 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Finanzinstituts seien vor allem dank eines starken Investmentbankings besser als erwartet ausgefallen, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere positive Signale seien der bestätigte Jahresausblick, optimistische Aussagen während der Telefonkonferenz und der angekündigte Aktienrückkauf.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Bank-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Deutsche Bank legte um 17:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 31,53 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.959.783 Stück gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 1,3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com

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12:11 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
22.07.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.