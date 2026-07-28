Analyse: So bewertet DZ BANK die Deutsche Bank-Aktie

Kaufen-Einstufung

29.07.26 17:19 Uhr

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem DZ BANK-Analyst Philipp Dr. Häßler das Deutsche Bank-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank nach Quartalszahlen von 33 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Finanzinstituts seien vor allem dank eines starken Investmentbankings besser als erwartet ausgefallen, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere positive Signale seien der bestätigte Jahresausblick, optimistische Aussagen während der Telefonkonferenz und der angekündigte Aktienrückkauf.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Bank-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Deutsche Bank legte um 17:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 31,53 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.959.783 Stück gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 1,3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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