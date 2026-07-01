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Aktienempfehlung

Analyse: So bewertet DZ BANK die Henkel vz-Aktie

Analyse: So bewertet DZ BANK die Henkel vz-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Henkel vz-Aktie durch DZ BANK.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
76.32 EUR 1.92 EUR 2.58 %
Charts | News | Analysen
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Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel vor Zahlen zum zweiten Quartal von 80 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Sparte Adhesive Technologies sollte von zusätzlichen Arbeitstagen, positiven Preiseffekten und einer starken Nachfrage aus dem Elektroniksektor profitiert haben, schrieb Thomas Maul in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Im Bereich Consumer Brands rechnet der Experte mit einer Fortsetzung des überdurchschnittlichen Wachstums im Haar-Segment. Die insgesamt zügige Weitergabe höherer Materialkosten helfe bei der Erreichung des Konzern-Ebit-Margenziels für das Geschäftsjahr 2026.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:27 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 76,26 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 179.455 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Henkel vz-Aktie um 13,3 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

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DatumRatingAnalyst
16:41 Henkel vz Kaufen DZ BANK
14:36 Henkel vz Equal Weight Barclays Capital
26.06.26 Henkel vz Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Henkel vz Neutral UBS AG
25.06.26 Henkel vz Neutral UBS AG