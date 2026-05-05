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Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Continental-Aktie

06.05.26 14:13 Uhr
Wie stabil ist die Continental-Aktie? Das neue Rating von Jefferies & Company Inc. gibt Aufschluss | finanzen.net

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Continental-Aktie durch Jefferies & Company Inc. liegen vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
67,24 EUR 5,40 EUR 8,73%
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe mit der Profitabilität im Reifensegment und bei ContiTech gut abgeschnitten, schrieb Michael Aspinall in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Die Aktien des Autozulieferers dürften davon profitieren.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 13:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 9,1 Prozent auf 68,00 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 10,29 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 316.350 Continental-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 4,5 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

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