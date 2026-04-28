Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durch Jefferies & Company Inc. liegen vor.
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Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) und die Margen lägen vor allem dank der guten Entwicklung bei Autos und Transportern über den Erwartungen, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in seiner ersten Reaktion.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie legte um 10:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 49,27 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 21,79 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.063.346 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 12,2 Prozent. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzkennzahlen wird am 29.04.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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