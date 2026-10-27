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Aktie unter der Lupe

Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Jefferies & Company Inc. hat eine sorgfältige Analyse der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.00 EUR -1.48 EUR -3.57 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz nach vorläufigen Zahlen und einem eingetrübten Jahresausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die neue Jahreszielspanne für die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge im Pkw-Geschäft liege nun unter der Konsensschätzung und lasse großen Spielraum für die Entwicklung im Schlussquartal, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Im dritten Quartal habe die Kennziffer indes knapp über den Erwartungen gelegen.

Aktienauswertung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:48 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 39,92 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 15,24 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1.748.290 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 28,9 Prozent abwärts. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13:26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
13:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
11:36 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.

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