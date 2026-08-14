Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Jefferies & Company Inc. hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
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Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte.
Aktienanalyse online: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte um 13:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 517,00 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 16,05 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 35.779 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 3,6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:01
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG