Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die MTU Aero Engines-Aktie

Papier unter der Lupe

14.09.26 10:04 Uhr

Das MTU Aero Engines-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst George McWhirter unterzogen.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Hold" belassen. Die wieder zugespitzte Lage in Nahost trübe die Aussichten für das Servicegeschäft in der zivilen Luftfahrt ein, schrieb George McWhirter am Freitag. Die Erholung der Flugstunden drehe eine Warteschleife.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie verlor um 09:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 336,50 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 15,90 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 19.257 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 4,2 Prozent nach unten. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte MTU Aero Engines am 29.10.2026 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 15:40 / GMT

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