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Papier unter der Lupe

Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die MTU Aero Engines-Aktie

Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die MTU Aero Engines-Aktie

Das MTU Aero Engines-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst George McWhirter unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
335.00 EUR -8.40 EUR -2.45 %
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Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Hold" belassen. Die wieder zugespitzte Lage in Nahost trübe die Aussichten für das Servicegeschäft in der zivilen Luftfahrt ein, schrieb George McWhirter am Freitag. Die Erholung der Flugstunden drehe eine Warteschleife.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie verlor um 09:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 336,50 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 15,90 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 19.257 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 4,2 Prozent nach unten. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte MTU Aero Engines am 29.10.2026 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 15:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

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Datum Rating Analyst
10:01 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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