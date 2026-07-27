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Buy-Einstufung

Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Volkswagen (VW) vz-Aktie

Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Volkswagen (VW) vz-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Romain Gourvil das Volkswagen (VW) vz-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
73.20 EUR 2.38 EUR 3.36 %
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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 113 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der freie Barmittelzufluss sei solide gewesen, schrieb Romain Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil stehe der Autobauer in China weiterhin vor Herausforderungen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Volkswagen (VW) vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 10:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 72,72 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 37,51 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 309.120 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 gab die Aktie um 25,1 Prozent nach. Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11:06 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
24.07.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
24.07.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research