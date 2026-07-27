Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Volkswagen (VW) vz-Aktie

Buy-Einstufung

28.07.26 11:07 Uhr

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Romain Gourvil das Volkswagen (VW) vz-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 113 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der freie Barmittelzufluss sei solide gewesen, schrieb Romain Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil stehe der Autobauer in China weiterhin vor Herausforderungen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Volkswagen (VW) vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 10:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 72,72 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 37,51 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 309.120 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 gab die Aktie um 25,1 Prozent nach. Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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