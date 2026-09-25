Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die adidas-Aktie

Aktienbewertung

25.09.26 11:07 Uhr

JP Morgan Chase & Co. hat die adidas-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Veranstaltung "Home of Innovation" in Herzogenaurach sei voll auf Produkte und Innovationen ausgerichtet gewesen, schrieb Wendy Liu am Donnerstagabend in ihrem Resümee. Zum aktuellen Geschäft habe das Management des Sportartikelherstellers nichts durchblicken lassen, aber die mittelfristigen Umsatzambitionen bekräftigt.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 10:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 145,65 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 57,91 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.563 adidas-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 12,2 Prozent ein. adidas dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 22:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 22:54 / BST



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