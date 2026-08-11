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Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Brenntag SE-Aktie

Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Brenntag SE-Aktie

Brenntag SE-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Chetan Udeshi genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
61.64 EUR -1.46 EUR -2.31 %
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Resultate seien stark und lägen nahe an den Konsensschätzungen, schrieb Chetan Udeshi in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers habe vom Konflikt im Nahen Osten profitiert und höhere Verkaufspreise erzielen können.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Brenntag SE-Aktie wies um 10:12 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 61,54 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 28,50 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 58.980 Brenntag SE-Aktien. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 28,3 Prozent zu Buche. Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 12.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

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DatumRatingAnalyst
10:26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:21 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Brenntag SE Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.
27.07.26 Brenntag SE Halten DZ BANK