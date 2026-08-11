Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Brenntag SE-Aktie
Brenntag SE-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Chetan Udeshi genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Resultate seien stark und lägen nahe an den Konsensschätzungen, schrieb Chetan Udeshi in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers habe vom Konflikt im Nahen Osten profitiert und höhere Verkaufspreise erzielen können.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Brenntag SE-Aktie wies um 10:12 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 61,54 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 28,50 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 58.980 Brenntag SE-Aktien. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 28,3 Prozent zu Buche. Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 12.08.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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