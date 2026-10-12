Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Overweight-Einstufung

12.10.26 13:58 Uhr

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem JP Morgan Chase & Co.-Analyst Alexia Dogani das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die von der Bundesnetzagentur vorgeschlagene Erhöhung der Preise für Briefe und Pakete von bis zu 20 Prozent im Zeitraum 2027 bis 2028 untermauere eine erwartete Erholung des operativen Ergebnisses (Ebit) in dieser Sparte auf mehr als eine Milliarde Euro im Jahr 2027, schrieb Alexia Dogani am Montag und sprach von einer leicht positiven Nachricht.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 13:40 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 56,68 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 14,68 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 362.294 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 26,5 Prozent aufwärts. Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:35 / BST



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