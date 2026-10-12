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Overweight-Einstufung

Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem JP Morgan Chase & Co.-Analyst Alexia Dogani das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
56.52 EUR 0.50 EUR 0.89 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die von der Bundesnetzagentur vorgeschlagene Erhöhung der Preise für Briefe und Pakete von bis zu 20 Prozent im Zeitraum 2027 bis 2028 untermauere eine erwartete Erholung des operativen Ergebnisses (Ebit) in dieser Sparte auf mehr als eine Milliarde Euro im Jahr 2027, schrieb Alexia Dogani am Montag und sprach von einer leicht positiven Nachricht.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 13:40 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 56,68 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 14,68 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 362.294 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 26,5 Prozent aufwärts. Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

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Datum Rating Analyst
13:56 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
06.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG

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