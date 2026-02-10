Experten-Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Overweight" belassen. Die Münchner seien stark ins Geschäftsjahr gestartet, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach den Zahlen. Im Bereich Gas Services und beim Cashflow seien die Erwartungen klar getoppt worden. Die Verluste der Windkrafttochter Gamesa seien inzwischen zu vernachlässigen.

Aktienauswertung: Die Siemens Energy-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,3 Prozent auf 158,60 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 0,88 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 295.047 Siemens Energy-Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 31,7 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 11.02.2026 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

