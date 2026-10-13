Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Volkswagen (VW) vz-Aktie

Bewertung im Blick

13.10.26 14:04 Uhr

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Investorenveranstaltung anlässlich des Pariser Autosalons auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Management des Autokonzerns rechne mit einem starken vierten Quartal, das von Skoda , Audi und einer hohen Produktdynamik getragen werden dürfte, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne das voraussichtlich schwächere dritte Jahresviertel ausgleichen, das auch von der Sommerpause beeinträchtigt gewesen sei.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Volkswagen (VW) vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:48 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 68,74 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 60,02 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 125.074 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 29,2 Prozent abwärts. Voraussichtlich am 29.10.2026 wird Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:15 / BST



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