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Bewertung im Blick

Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Volkswagen (VW) vz-Aktie

Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Volkswagen (VW) vz-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
68.56 EUR 0.08 EUR 0.12 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Investorenveranstaltung anlässlich des Pariser Autosalons auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Management des Autokonzerns rechne mit einem starken vierten Quartal, das von Skoda, Audi und einer hohen Produktdynamik getragen werden dürfte, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne das voraussichtlich schwächere dritte Jahresviertel ausgleichen, das auch von der Sommerpause beeinträchtigt gewesen sei.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Volkswagen (VW) vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:48 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 68,74 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 60,02 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 125.074 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 29,2 Prozent abwärts. Voraussichtlich am 29.10.2026 wird Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14:01 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:56 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
29.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG

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